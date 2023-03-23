«القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تطورات الأوضاع فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تشهد فرنسا اليوم نحو 240 تظاهرة احتجاجا على القانون، مشيرة إلى أنه تم حشد 12 ألف شرطى للتعامل مع الاحتجاجات.

ووفقا للقناة، أغلق الحتجون الطرق المؤدية لمطار شارل ديجول شمالى باريس فى ظل تصاعد أزمة الوقود أيضا مع استمرار إضراب عمال المصافى.

يشار إلى أن ماكرون كان قد ناقش مع رؤساء الكتل النيابية للأحزاب المتضامنة مع الحكومة الفرنسية، بقصر الإليزيه، الإصرار على تمرير قانون التقاعد، وأكد عدم شرعية الشارع أمام شرعية البرلمان.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن الاحتجاجات التى اندلعت أمس ضد إصلاح قانون التقاعد، أسفرت عن توقيف 27 شخصًا نتيجة أعمال شغب.