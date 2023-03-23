مدير المخابرات الأمريكية: كوريا الشمالية غير مستعدة لإجراء تجارب نووية

وحذّر المسؤولون الأمريكيون منذ ما يقرب من عام من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017، وهى خطوة قد يُنظر إليها على أنها استفزاز خطير للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
وحذّر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، ومسؤولون آخرون من هذا الاحتمال فى مايو 2022 قبل رحلة الرئيس، جو بايدن، إلى آسيا.
وقال اللفتنانت جنرال سكوت بريير، للصحفيين فى مقر قيادة المخابرات العسكرية، إن "كيم" كان بإمكانه اختيار توقيت الاختبار النووى ليتزامن مع تدريبات "درع الحرية" الجارية التى يقوم بها الجيشان الأمريكى والكورى الجنوبى، ومن المُقرر أن تختتم التدريبات التى تستغرق 11 يومًا، اليوم الخميس.
وقال "بريير": "لا يبدو أنه سيفعل ذلك، لكنه سيُعلن عن ذلك فى الوقت والمكان اللذين يختارهما، وهو أمر سنراقبه بعناية شديدة".
وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن عمليات الإطلاق التى تمت أمس الأربعاء، ربما تضمنت صواريخ كروز استراتيجية.
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