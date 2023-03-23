الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال ثلاثة من مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال فتى (17 عامًا) من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المُحتلة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من بلدة "بيت سيرا" غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "نابلس" فى شمال الضفة، وشاب من جنوب محافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال من "نابلس".
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