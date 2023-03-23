واشنطن تعتزم إرسال طائرات «A-10» الهجومية للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية الذى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الولايات المتحدة ستبقى على قوات وطائرات محدودة فى الشرق الأوسط. وأوضحت أن خطة واشنطن لنقل الطائرات الهجومية تهدف لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.

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