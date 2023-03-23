العالم اليوم - الدولار يتجه لتكبد أطول سلسلة خسائر في عامين ونصف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 01:19 مساءً - يتجه الدولار الخميس لتسجيل أطول سلسلة خسائر في عامين ونصف العام بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاحتمال أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة، والتي يعتقد المستثمرون أنها تقترب من نهايتها على أي حال.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات لكنه خفف من حدة لهجته بشأن الحاجة إلى "زيادات مستمرة" في أسعار الفائدة مستخدما عبارة "بعض (الزيادات) الإضافية" في الوقت الذي يراقب يه تأثير تداعي الثقة في البنوك على الاقتصاد.

وسيتحول التركيز في أوروبا الآن إلى إعلانات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية في كل من إنجلترا وسويسرا والنرويج.

وقفز اليورو لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلا 1.0930 دولار بعدما ارتفع على مدى ست جلسات متتالية.

وحوم الإسترليني قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع هو الآخر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا مفاجئا في التضخم في بريطانيا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة في أحدث تعاملاته متجها للانخفاض للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول موجة هبوط له منذ سبتمبر أيلول 2021.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة والنيوزيلندي واحدا بالمئة بينما هبط الدولار أمام الين 0.5 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 130.41 ين للدولار.