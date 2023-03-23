العالم اليوم - تنزعج من أصوات مضغ الطعام.. تعرف على "الميسوفونيا"

انتم الان تتابعون خبر تنزعج من أصوات مضغ الطعام.. تعرف على "الميسوفونيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 01:19 مساءً - يعاني كثر من الانزعاج عند سماع بعض الأصوات الشائعة كقضم الطعام وفرقعة الأصابع فيما يعرف علميا باسم "الميسوفونيا".

وقالت دراسة بريطانية حديثة إن واحدا من أصل 5 أشخاص يتأثرون للغاية بتلك الأصوات وتشكل عبئا على حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن الذين يشتكون للغاية من هذه المشكلة يحتاجون لاستشارة الطبيب.

وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة، الدكتورة جين غريغوري، من قسم علم النفس التجريبي بجامعة أكسفورد: "الميسوفونيا هي أكثر من مجرد الانزعاج من الصوت، يمكن أن تتسبب بالشعور بالعجز، غالبا ما يشعر الأشخاص المصابون بالميسوفونيا بالسوء تجاه أنفسهم لرد فعلهم خاصة اتجاه أحبائهم".

وجدت الدراسة، أن الميسوفونيا أثرت على 18.4 بالمئة من الناس بشكل كبير، اعتقد 2.3 في بالمئة فقط أنهم مصابون بهذه الحالة، و 13.6 بالمئة فقط سمعوا بها.

وأظهر التحليل أن الميسوفونيا كانت شائعة على قدم المساواة بين الرجال والنساء، وأن متوسط عمر المصابين بهذه الحالة 43 سنة.