العالم اليوم - أطعمة يجب الابتعاد عنها في شهر رمضان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 12:22 مساءً - يعاني كثر من اختيار قائمة الأطعمة المناسبة لشهر رمضان المبارك، بحيث لا تعرضهم الاختيارات الخاطئة لمخاطر السمنة أو الكسل والخمول.

فيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح الخبراء بتجنبها خلال شهر رمضان لتفادي الشعور بالكسل: الحبوب المعالجة التي تستخدم في صناعة الخبز الأبيض والمعكرونة.

الطعام المقلي.

المشروبات الغازية.

السكريات.

الأطعمة الثقيلة.

الأطعمة الغنية بالتوابل. وفي هذا الإطار قالت خبيرة التغذية يارا رضوان في لقاء مع "دوت الخليج": تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار تعتبر أمرا خاطئا.

يفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين.

نبدأ وجبة الإفطار بشرب الماء وتناول حبتين إلى ثلاث حبات تمر.

طبق الشوربة يجب ألا يحتوي على الكريمة أو الزبدة.

السلطات يجب ألا تحتوي على الخبز المقلي، أو مكونات عالية بالدهون.

بعد ذلك يمكن أخذ استراحة من 10 دقائق لنصف ساعة قبل الانتقال للنصف الثاني من الإفطار.

الأطباق الجانبية يجب ألا تكون مقلية أو تحتوي نسب دهون ونشويات مرتفعة.

الخيارات الأفضل لوجبة السحور، خبز أسمر أو خبز الشوفان، ألبان وأجبان، البيض، المكسرات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أطعمة يجب الابتعاد عنها في شهر رمضان .. في رعاية الله وحفظة