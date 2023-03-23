روسيا تطلق قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات الجوية الفضائية الروسية قد أطلقت فى نوفمبر الماضى، صاروخ Soyuz-2.1B حاملا قمرا صناعيا من مطار بليسيتسك الفضائى العسكرى شمال غربى روسيا. وورد فى بيان عن وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخ من طراز Soyuz-2.1B حاملا قمرا صناعيا لأغراض عسكرية من مطار بليسيتسك الفضائى بمقاطعة أرخانجيلسك".

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