الكنيست يصادق على قانون يمنع عزل نتنياهو

جدة - نرمين السيد - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس الحكومة"، الذى يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذى يحصن بنيامين نتنياهو، الذى يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.





وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا، وتغيب عن جلسة المصادقة عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، وعن حزب شاس موشى أبو طبول، لكن هذا التغيب لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومى، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وصودق على مشروع القانون الذى قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضى بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط فى حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفى هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت فى الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفى حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك فى الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة فى الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر فى التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالى بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانونى فى هذا الشأن.