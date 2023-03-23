روسيا: العقود المقبلة لن تكون هادئة بسبب رغبة الغرب فى الهيمنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تتفوق نوويا ولولا ذلك لكانت ممزقة إلى أشلاء.
كما أكد ميدفيديف، أن العقود المقبلة لن تكون هادئة بسبب رغبة الغرب فى الهيمنة، بحسب القناة الإخبارية.
يشار إلى أن ميدفيديف، كان قد حذر من أن توقيف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الخارج "يعادل إعلان حرب نووية على روسيا"، وذلك تعقيبا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الماضية مذكرة اعتقال بحق بوتين.
وأضاف ميدفيديف -فى لقاء اليوم الخميس مع مجموعة من الصحفيين- أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها.
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