زاخاروفا: الغرب مستعد للتضحية بالشعب الأوكرانى لتحقيق أهدافه

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "نظام كييف يدمر كل ماتم إنشاؤه على مدى عقود"، مشيرة إلى أن مواصلة الغرب لدعم أوكرانيا بالسلاح يظهر عدوانيته تجاه روسيا.





وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الغرب بدعم أوكرانيا بيورانيوم منضب ليست صدفة، مشيرة إلى أن الغرب مستعد للتضحية بالشعب الأوكرانى لتحقيق أهدافه.

وتابعت زاخاروفا، بأن الغرب حول أوكرانيا إلى ساحة صراع ضد روسيا، مؤكدة أن من يدعمون زيلينسكى لا يعتنون بالمؤسسات الديمقراطية.

وكان نائب وزير الدفاع البريطانى، قد أعلن أنه إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية إلى أوكرانيا ستقوم بريطانيا بتوريد الذخيرة بما فى ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التى تحتوى على اليورانيوم المخصب، وسريعا جاء الرد الروسى على لسان وزير الدفاع الروسى، والذى حذر من احتمال وقوع تصادم نووى بين روسيا والغرب بعد الخطط البريطانية، مؤكدا أن موسكو ستضطر للرد على هذا الأساس.

كما حذر وزير الدفاع الروسى من تزويد كييف بقذائف تحتوى على اليورانيوم المنضب، قائلا إن "هذا الأمر يعتبر إبادة جماعية وسيؤدى لكارثة"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".