بايدن يزور كندا لمناقشة دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا‎‎

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته، سيلتقى الرئيس الأمريكى مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو والسيدة الأولى، والعديد من المسؤولين رفيعى المستوى بما فيهم وزير الخارجية ووزير المالية. وبحسب بيانات البيت الأبيض، يعتزم بايدن خلال زيارته التأكيد على التزام واشنطن بالشراكة مع أوتاوا، وتعزيز التعاون فى زيادة الأمن المشترك وتنفيذ الأهداف الديمقراطية. وسيدور لقاءه مع ترودو، على وجه الخصوص، حول الجهود لدعم أوكرانيا، وتعزيز الضعط على روسيا بواسطة العقوبات، وقضايا التجارة، الهجرة، تغير المناخ وغيرها.

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