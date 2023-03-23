استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى طولكرم

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد حاصرت منزل فى عزبة شوفة بطولكرم، بهدف اعتقال أحد المطلوبين، بينما دار اشتباك مسلح مما أدى إلى استشهاد الشاب، كما تم اعتقال شخصين آخرين فى العملية.

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