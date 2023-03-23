العالم اليوم - عمرها 3 سنوات.. وفاة محزنة لطفلة في حفرة صرف صحي

انتم الان تتابعون خبر عمرها 3 سنوات.. وفاة محزنة لطفلة في حفرة صرف صحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 11:20 صباحاً - وجدت الطفلة، لانغالام فيكي، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، متوفاة بعد غرقها في حفرة للصرف الصحي بمدرسة ابتدائية في جنوب إفريقيا.

وفقدت الطفلة ليوم كامل قبل العثور على جثتها، في السابع من الشهر الجاري.

وقالت ولادة الطفلة إن حياة العائلة تحولت لمأساة، مضيفة أنه "لا توجد كلمات يمكن أن تصف الألم الذي أشعر به، الألم لا يطاق، لم أستطع النوم منذ أسابيع، لا توجد كلمات يمكن أن تصف شعوري".

وقالت منظمات حقوقية في جنوب إفريقيا إنها تأمل في أن يدفع هذا الحادث المأساوي إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على ظاهرة حفر الصرف الصحي المفتوحة.

وأوضحت المتحدثة باسم إدارة التعليم الأساسي، إيليا ملانجا، إن الشرطة ما زالت تحقق في ملابسات وفاة لانغالام.