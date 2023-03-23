العالم اليوم - تعرف على أبرز الأعمال الدرامية المصرية في رمضان

انتم الان تتابعون خبر تعرف على أبرز الأعمال الدرامية المصرية في رمضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 11:20 صباحاً - مع الدخول في شهر رمضان المبارك وإنتاج كم هائل من الأعمال الدرامية التي تلتف الأسرة المصرية حولها خلال الشهر الفضيل، وفي رمضان 2023 أنتجت مصر العديد من الأعمال الدرامية التاريخية والكوميدية والاجتماعية أبرزها:

• مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وبطولة: روبي، أحمد رزق، سميحة أيوب، صلاح عبدالله، محمود عبد المغني، وفاء عامر، إدوارد، بسمة، و آخرون.

• "عملة نادرة" من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة: نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد.

• رسالة الإمام، إخراج الليث حجو، بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد القيش.

• "سره الباتع" من تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة: أحمد صلاح السعدني، أحمد فهمي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، ويشارك فيه أيضاً الشاعر هشام الجخ كممثل لأول مرة.

• "تحت الوصاية" من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة: منى زكي، دياب، نسرين أمين.

• "ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة: روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ.

• رمضان كريم، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صبري فواز، نجلاء بدر، بدرية طلبة.

• علاقة مشروعة، من تأليف سماح حريري، وإخراج خالد مرعي، وبطولة: ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، بسنت شوقي.

• "الأجهر" من تأليف ورشة كتابة "ملوك"، وإخراج ياسر سامي، وبطولة: عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، عمرو عبد الجليل.

• "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي، وبطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب.

• المداح في موسمه الجديد بعنوان "أسطورة العشق"؛ من تأليف: أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي.

• سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب.

• بابا المجال، من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة: مصطفى شعبان، باسم سمرة، سوسن بدر، ويعرض على النهار.

• ليل- أم البنات من تأليف رانيا عاطف، إخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة: سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد.

• ضرب نار، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري.

• تلت التلاتة، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، بطولة: غادة عبد الرازق، أحمد مجدي، مي سليم.

• "الصفارة"، من تأليف: سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، وعبد الرحمن جاويش، بطولة: أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح.

• جت سليمة، من تأليف كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندى عزت، وإخراج إسلام خيري، بطولة: دنيا سمير غانم محمد سلام، خالد الصاوي، سامي مغاوري، شيرين.

• الحاج إكس لانس، من تأليف ورشة "بلاك هورس"، إخراج إبرام نشأت، بطولة: محمد سعد، شيرين، ويزو، حسن عبد الفتاح.

• الكبير، من تأليف مجموعة من الكتاب تحت إشراف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي، بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين أبو حجاج.

• كشف مستعجل، من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، بطولة: مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا.

• الكتيبة 101، من تأليف إياد صلاح، وإخراج محمد سلامة، بطولة: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب.

• حرب، من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد جلال، وبطولة أحمد السقا، ومحمد فراج.

• الصندوق، من تأليف: مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، بطولة: أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور.

• رشيد، من تأليف: وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، بطولة: محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، خالد كمال، محمد داش، صلاح عبد الله.

• وعود سخية، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد حسن، بطولة: حنان مطاوع، عبير صبري، نضال الشافعي، سماح أنور.

• تغيير جو، من تأليف منى الشيمي، ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف، بطولة: منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري.

• جميلة، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر.

• مذكرات زوجـ عن رواية للكاتب أحمد بهجت، تأليف سليمان عبد المالك، إخراج تامر نادي، بطولة: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، إدوارد.

• "الهرشة السابعة"؛ من تأليف: ورشة "سرد" مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بطولة: أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم.

• كامل العدد، من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد جمال سعيد.

• 1000 حمد الله عَ السلامة، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، بطولة: يسرا، آدم الشرقاوي.