مجلس الأمن الروسى يحذر: توقيف بوتين فى الخارج يعادل إعلان حرب نووية

وأضاف ميدفيديف -فى لقاء اليوم الخميس مع مجموعة من الصحفيين- أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الجمعة الماضية مذكرة اعتقال بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا من دون سند قانونى.
وترفض موسكو هذا الاتهام، واصفة تحرك المحكمة بأنه غير مقبول، وقالت إنه لا قوة قانونية لها فى روسيا التى ليست عضوا فى هذه المحكمة.
وقالت موسكو الإثنين الماضى، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وعدد من قضاة المحكمة بشأن القرار "غير القانونى" المتعلق بإصدار مذكرة توقيف بوتين بسبب الحرب فى أوكرانيا.
واعتبر ميدفيديف -وهو رئيس سابق لروسيا- أن خطر اندلاع حرب نووية "لم يتراجع بل على العكس فى تزايد"، وقال إن "كل يوم يزيد فيه الغرب إمداد أوكرانيا بالسلاح يقرب من اندلاع الجحيم النووى".
وحسب المسؤول الروسى، فإن السنوات العشر المقبلة "لن تكون هادئة بسبب رغبة الغرب بالهيمنة"، معربا عن يقينه بأن الغرب سيتدخل فى الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة المقررة فى عام 2024.
وأضاف ديمترى ميدفيديف أن استعادة العلاقات بين روسيا والغرب ممكنة ولكن فى الأفق البعيد.
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