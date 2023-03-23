الاستخبارات البريطانية: روسيا تسعى للسيطرة على مدينة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الاستخبارات البريطانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "روسيا تتأهب لهجمات مضادة أوكرانية فى شمال شرقى لوجانسك"، مشيرة إلى أنها تسعى للسيطرة على كوبيانسك لأهميتها اللوجستية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.