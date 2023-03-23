العالم اليوم - بورصة طوكيو تهبط بضغط من توجهات الفيدرالي الأميركي

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تهبط بضغط من توجهات الفيدرالي الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 10:23 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا الخميس لكنه حوم قرب أعلى مستوى في الجلسة في ظل تعافي الأسواق الآسيوية بصفة عامة مع تقييم المستثمرين لتلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بأنه سيخفف من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات متراجعا 0.17 بالمئة عند 27419.61 نقطة لكنه قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 27461.97.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.29 بالمئة مسجلا 1957.32 نقطة لكنه تماسك قرب أعلى مستوى في الجلسة الذي بلغ 1960.14.

واقتفت الأسهم اليابانية بذلك أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بما يرجع بالأساس لتصريحات أدلت بها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لنواب بأنها لن تبحث أو تناقش مسألة التأمين الشامل للودائع المصرفية الأميركية دون موافقة من الكونغرس.

وزادت تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول الضغط على معنويات السوق، إذ قال إن المركزي الأميركي سيفعل "ما يكفي" لكبح التضخم.