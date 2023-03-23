العالم اليوم - من المرمى إلى المرمى.. هدف على أعتاب غينيس

انتم الان تتابعون خبر من المرمى إلى المرمى.. هدف على أعتاب غينيس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 10:23 صباحاً - انتشر على نطاق واسع، خلال الأيام الماضية، هدف غريب من نوعه أحرزه حارس مرمى فريق يلعب في الدوري التشيلي في مرمى الفريق المنافس، ومن مسافة بعيدة جدا.

وإلى جانب جمالية الهدف وغرابته وانتشاره على نطاق واسع، فإن صاحبه يستعد لدخول التاريخ، من بوابة الأرقام القياسية.

وأحرز الحارس الأرجنتيني، لياندرو ركوينا، هدفا بدا مستحيلا، عندما ركل كرة بينما كان أمام مرمى ناديه كوبريسال باتجاه مرمى الفريق المنافس كولو-كولو، ضمن منافسات الدوري التشيلي.

وكان من المفترض أن تصل الكرة على أبعد تقدير إلى منتصف الملعب أو بعده بقليل، لكنها شقت طريقها إلى مرمى الفريق المنافس حتى هزت شباكه، وكان الأمر الذي ساعد في إحراز الهدف هو خروج حارس مرمى كولو-كولو من منطقته.

وعبثا حاول ذلك الحارس اللحاق بالكرة التي تجاوزت خط المرمى.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في تشيلي وحول العالم، وتجاوز حاجز 1.8 مليون مشاهدة فقط على حساب شبكة رياضية تشيلية على "تويتر" خلال 4 أيام فقط.

وذكرت شبكة "TNT Sports Chile" أن المسافة التي قطعتها الكرة تبلغ 101 متر.

وفي حال، صدّقت موسوعة الأرقام القياسية "غينيس" على هذا الرقم، فسيدخل صاحب الهدف لياندرو ركوينا، بوصف مسجل الهدف ذي المدى الأطول في العالم.

والرقم القياسي الحالي هو 96.01 مترا، الذي سجله توم كينغ عام 2021 خلال مباراة بين نيوبورت كاونتي وتشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا، بحسب شبكة "سي أن أن".

وقال ركوينا في مقابلة إذاعية إنه سأل رئيس النادي إذا ما كان قد قدم طلبا غلى "غينيس" بهذا الشأن، فكان جوابه: " بالطبع نعم".

وأضاف أن النادي يتنظر التحقق من المسافة التي قطعتها الكرة، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم في تشيلي اتصل به لمعرفة قياسات الملعب الذي أجريت عليه المباراة.