بلينكن: العملية الروسية تمثل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن - خلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ بشأن ميزانية السياسة الخارجية الأمريكية لعام 2024، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس: "ستساعدنا هذه الميزانية على تقديم القضايا الأكثر أهمية للشعب الأمريكى، من خلال إعدادنا لمواجهة مجموعتين رئيسيتين من التحديات".

وأضاف بلينكن لأعضاء مجلس الشيوخ: "أن المجموعة الأولى من التحديات يطرحها المنافسون الاستراتيجيون للولايات المتحدة، وهذا يشمل التهديد الفورى والخطير الذى تشكله روسيا، والأكثر تدميراً من خلال عمليتها ضد أوكرانيا".

وفى هذا السياق أيضًا، أشار بلينكن إلى "التحدى طويل الأمد من الصين" موضحا أن المجموعة الثانية من التحديات تكمن فى "الاختبارات العالمية المشتركة"، بما فى ذلك أزمة المناخ والهجرة وانعدام الأمن الغذائى والطاقة والأوبئة "وكلها تؤثر بشكل مباشر على حياة الأمريكيين وسبل عيشهم وكل الشعوب حول العالم".