أوكرانيا: القدرات الهجومية الروسية بـ باخموت فى تناقص

جدة - نرمين السيد - وأضافت هيئة الأركان، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا نفذت 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية، كما نفذت 75 هجوما صاروخيا خلال يوم واحد.

وأوضحت أوكرانيا، أن سلاح الجو دمر مجمعا للصواريخ الروسية المضادة للطائرات، بحسب القناة الإخبارية.

يشار إلى أن السلطات الروسية، كانت قد أعلنت أمس الأربعاء، تصديها لهجوم بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول بالقرم.

وقالت السلطات الروسية، إن أوكرانيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول الروسى فى شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرات الأوكرانية دون تضرر أى سفن بالميناء.