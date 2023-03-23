جدة - نرمين السيد - وأضافت هيئة الأركان، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا نفذت 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية، كما نفذت 75 هجوما صاروخيا خلال يوم واحد.
وأوضحت أوكرانيا، أن سلاح الجو دمر مجمعا للصواريخ الروسية المضادة للطائرات، بحسب القناة الإخبارية.
يشار إلى أن السلطات الروسية، كانت قد أعلنت أمس الأربعاء، تصديها لهجوم بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول بالقرم.
وقالت السلطات الروسية، إن أوكرانيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة على ميناء سيفاستوبول الروسى فى شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرات الأوكرانية دون تضرر أى سفن بالميناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: القدرات الهجومية الروسية بـ باخموت فى تناقص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.