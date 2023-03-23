زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل اليوم الخميس، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة "دالوبيرى" فى منطقة "كاليان" بإقليم "كاجيان"، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.





وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 17 كيلومترا شمال غرب الجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا. وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال. يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتى تشهد 90 % من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

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