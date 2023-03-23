روسيا: خطر نشوب صراع نووى أصبح أكثر إلحاحا

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة تاس الروسية بأن نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، قال، أمس الأربعاء، إن خطر نشوب صراع نووى أصبح أكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة تقترب مع كل يوم يتم فيه إرسال شحنات أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حذر - أمس - من تزويد لندن لأوكرانيا بذخائر تحوى اليورانيوم المستنفد، كما حذر وزير الدفاع سيرجى شويجو من "صدام نووى".

وفى جنيف، أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن بريطانيا تدفع أوكرانيا لتصعيد الصراع مع روسيا، من خلال تزويدها بذخيرة اليورانيوم المنضب.

وأفاد بيان صادر عن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة بأنه "من خلال استفزاز نظام كييف لاستخدام الذخيرة ذات المكون النووى، تدفع لندن السلطات الأوكرانية الحالية إلى إطالة وتصعيد الصراع مع روسيا، بغض النظر عن المعاناة والخسائر بين السكان المدنيين".

وتعتقد البعثة الدبلوماسية أن مثل هذه الخطوة لا تترك لكييف أى فرصة لتسوية سياسية ودبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.

وأضاف البيان: "انه يجب على لندن وكييف أن تدركا أن الخطوات المتهورة والخطيرة للغاية التى تهدف إلى زيادة تفاقم الأزمة حول أوكرانيا من خلال توريد واستخدام الذخيرة ذات المكون النووى لن تبقى دون رد مناسب من روسيا"، مشيرة إلى أن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب هو القاعدة الشائعة فى العمليات القتالية للجيش البريطانى.

وفى وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطانى أنابيل جولدى، إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، إن موسكو مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل، إذا أقدمت واشنطن على إسقاط طائرة روسية تقترب من الولايات المتحدة فى المجال الجوى الدولى.

وأضاف ريابكوف - على هامش نادى "فالداى" للحوار، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "التصريحات التى أدلى بها السناتو الأمريكى ليندسى جراهام يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فهى تعكس ظلا من الاستعداد لبذل أقصى ما فى وسعها لإلحاق الضرر بنا فى جميع المجالات، ومحاولة إلحاق الضرر بالسمعة العسكرية أيضا".

وأشار إلى أن هذا انعكاس لحقيقة أن الذين يدلون بمثل هذه التصريحات، ليس لديهم فكرة قليلة عن حقائق العصر النووى ونسوا تماما أن روسيا مستعد للدفاع عن نفسها من الهجمات العدوانية بكل الوسائل المتاحة له.

وأضاف أن هذا لا يعنى الإشارة إلى الترسانة النووية الروسية، وتابع: "أقول إن هناك لائحة بشأن استخدام الأسلحة النووية، وأولئك الذين يرغبون فى قراءتها.. الآن هو الوقت الذى أصبحت فيه الحرب الهجينة أكثر فأكثر واسعة النطاق ومتطورة، تشن هذه الحرب ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة ومجموعة الدول التى تقودها بتهور، دون فهم عواقب ما قد يحدث فى النهاية".