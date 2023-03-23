العالم اليوم - الجنف عند الأطفال.. حالة صحية تتطلب الكشف المبكر

انتم الان تتابعون خبر الجنف عند الأطفال.. حالة صحية تتطلب الكشف المبكر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 09:22 صباحاً - الجنف أو انحناء العمود الفقري، حالة صحية يبدو أنها تلاحظ اليوم أكثر من ذي مضى والسبب الوعي بتشخيصها وأهمية علاجها مبكرا.

وهذه الحالة التي ترتبط بعوامل كثيرة قد تكون مؤلمة للطفل في مرحلة من مراحل حياتهم، إذ تعيق حركتهم وتزعجهم أثناء أداء أنشطة المختلفة كما أنها تغير في شكل أجسامهم مما ينعكس سلبا على صحتهم النفسية والبدنية ككل.

والجنف الذي يميل لأن يكون خطرا وحادا بمرور الوقت، يتطلب الجراحة، فقد لا تنفع معه الدعامات أو العلاجات التقويمية الأخرى.

الجدير بالذكر أن الكشف المبكر عن هذه الحالة وتشخيصها بالوسائل الطبية الصحيحة، يعزز من فرص نجاح العلاج ويحمي الأطفال من مضاعفات انحناء العمود الفقري الشديد، التي قد تنعكس سلبا على عملية الهضم والتنفس وعلى باقي مفاصل وأعضاء الجسم الأخرى.

وفي هذا الإطار، قال استشاري جراحة العظام وتقويم العمود الفقري للأطفال الدكتور زيد العبيدي، في حديث لـ"دوت الخليج":