9 دول فى مجلس الأمن: المستوطنات غير قانونية ومستعدون لدعم السلام

جدة - نرمين السيد - وفى بيان مشترك، أبدت دول البرازيل، والإكوادور، والجابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، والإمارات، وفرنسا، استعدادها لدعم أى مبادرة؛ تهدف إلى استعادة سلام عادل ودائم يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش، جنبا إلى جنب بكرامة وأمن.

جاء ذلك عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذى يطالب بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية" و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية فى هذا الصدد".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الدول قالت - فى بيانها المشترك - "ندخل الآن فترة الأعياد الدينية، ونناشد جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التوترات المتصاعدة وإظهار أقصى درجات ضبط النفس".

وشجبت الدول التسع، ارتفاع مستوى العنف الذى يمارس ضد المدنيين من كلا الجانبين، بما فى ذلك عنف المستوطنين، ونحث الأطراف على منع التحريض على العنف، وندعو الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان، وحماية السكان المدنيين.

وتابع البيان: "نكرر مطالبة المجلس، إسرائيل بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية"، داعية إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المبانى الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية.

وشددت الدول على الحاجة الملحة لإعادة الأفق السياسى نحو حل الدولتين، ودعمها الكامل لجهود المنسق الخاص وينيسلاند، وجهود الآخرين فى المنطقة للمساعدة فى استئناف المحادثات على أساس القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المتفق عليها.