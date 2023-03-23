بلينكن: يجب القبض على بوتين.. إذا قام بهذا العمل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، حث جميع الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، على الامتثال لمذكرة الاعتقال التى أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية"، قال بلينكين، خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكى، الأربعاء، إنه يتعين على أى طرف فى المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إذا قام بزيارة بلاده.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، يوم الجمعة، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الرئيس الروسى "مسؤول عن جريمة حرب تتمثل فى الترحيل غير القانونى للسكان الأطفال ونقلهم من المناطق المحتلة فى أوكرانيا إلى الاتحاد الروسى.

تتكون المعاهدة الدولية من 123 دولة عضو، وبدأت تحقيقًا فى جرائم حرب محتملة ارتكبت فى أوكرانيا فى مارس 2022، بعد أن قدم ما يقرب من 40 من أعضاء المحكمة طلبًا.

ناقش بلينكين أمر اعتقال بوتين الأخير أثناء مثوله أمام اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس الشيوخ بشأن الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة يوم الأربعاء، فى مواجهة أسئلة من السناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسى جراهام حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعتقل بوتين إذا كان سيزور.

قال بلينكين رداً على جراهام، "كما تعلم، لسنا فى الواقع طرفًا فى المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا أريد الانخراط فى هذا الافتراض"، مضيفًا فى وقت لاحق، "لا أعتقد أن "بوتين" لديه أى تخطط للسفر هنا قريبًا".

ثم سأل جراهام الوزير عما إذا كان "سيشجع حلفاءنا الأوروبيين على تسليمه"، فرد بلينكن، "أعتقد أن أى شخص طرف فى المحكمة، ولديه التزامات، يجب أن يفى بالتزاماته".