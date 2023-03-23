اليونان تستأنف خدمات القطارات بعد 3 أسابيع من حادث لاريسا

جدة - نرمين السيد - وكان الحادث الذى وقع فى 28 فبراير الماضى، قد أجبر السلطات فى اليونان على تعليق خدمات السكك الحديدية فى جميع أنحاء البلاد، بسبب وجود مخاوف بشأن السلامة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إجراء انتخابات مبكرة فى مايو المقبل.

وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية - على موقعها الإلكترونى أمس، أن جميع خدمات الركاب والشحن قد توقفت منذ حادث تصادم قطار ركاب وقطار بضائع على متنهما أكثر من 350 شخصا فى 28 فبراير الماضى، بالقرب من مدينة لاريسا اليونانية، مما أسفر عن مقتل 57 شخصا.

وقد أثار الحادث احتجاجات جماهيرية بسبب أوجه القصور فى السلامة على الطرق؛ وهو ما يعد إرثا للأزمة المالية التى ضربت اليونان واستمرت لمدة عقد من الزمان وانتهت فى عام 2018.