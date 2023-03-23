ارتفاع قياسى فى عدد سكان كندا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن هيئة الإحصاء فى كندا، أمس الأربعاء، أن ذلك يرجع بالكامل تقريبًا إلى زيادة المهاجرين والمقيمين المؤقتين فى البلاد.

وقالت هيئة الإحصاء إن إجمالى عدد السكان نما بمعدل قياسى بلغ 1.05 مليون شخص إلى 39.57 مليون فى 12 شهرا حتى الأول من يناير 2023، ونحو 96 فى المائة من الزيادة بسبب الهجرة الدولية.

وأضافت الوكالة أن الزيادة، التى ساعدت كندا على الاحتفاظ بمكانتها كأسرع دول مجموعة السبع نموًا؛ تُترجم إلى معدل نمو سكانى بنسبة 2.7 فى المائة، وسيؤدى هذا المعدل إلى تضاعف عدد السكان فى حوالى 26 عاما.

ويعد المجتمع الكندى من بين المجتمعات التى تسمى بمجتمعات الشيخوخة، حيث غالبية السكان من كبار السن؛ ما دفع حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو، لدعم سياسة الهجرة بشدة، منذ مجيئها للسلطة عام 2015. وحسب الإحصاءات فإن 14% من سكان كندا تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما.

وتقدم أوتاوا أيضا، برامج خاصة لاستقبال المتضررين مؤقتا، من أزمات عدة، بينهم متضررى الحرب فى أوكرانيا، والأزمات فى بلدان مثل أفغانستان، وسوريا، كما يرغب اللاجئون الأفغان فى أن تجلب كندا المزيد من أفراد العائلة والأصدقاء للانضمام إليهم فى البلاد.