الصين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية من البحر الجنوبى.. وواشنطن تنفى

جدة - نرمين السيد - من جانبها أعلنت البحرية الأمريكية، أن بيان الجيش الصينى بشأن طرد مدمرة أمريكية من البحر الجنوبى خاطئ. وتطالب الصين بالسيادة على غالبية بحر الصين الجنوبى الذى تتشاركه مع عدة دول أخرى. وتجرى القوات الأمريكية تدريبات فى بحر الصين الجنوبى الذى تبلغ مساحته نحو 3.5 مليون كيلومتر مربع، وهو طريق أساسى يربط بين موانئ المحيطين، الهادئ والهندى، وتمرّ عبره سنوياً تجارة بقيمة 5 تريليونات دولار.

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