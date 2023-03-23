صحيفة أمريكية: حرب روسيا وأوكرانيا تهدد العالم بسباق نووى جديد

جدة - نرمين السيد - أفاد تقرير صحفى بأن الاتفاقات الدولية للحد من التسلح الذى شُيد بشق الأنفس منذ الحرب الباردة، بدأت فى التفكك بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما زاد من قلق الخبراء من احتمال ظهور سباق تسلح نووى جديد مع انهيار عقود مرت من ضبط النفس بشأن تجهيز الأسلحة النووية، وفق صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.





وقالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين علق اتفاقية ستارت الجديدة، وهى واحدة من آخر معاهدات الحد من الأسلحة التى لا تزال سارية حتى 2026.

ووفقاً للاتفاق، تضع المعاهدة حداً لعدد الأسلحة النووية الإستراتيجية التى تنشرها روسيا والولايات المتحدة، ويأتى إعلانه بعد تهديدات من موسكو باستعدادها لاستخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا.

ويقول بعض الخبراء إن استخدام روسيا للصواريخ ذات القدرة النووية لإيصال رؤوس حربية تقليدية فى أوكرانيا قد أدى إلى تعقيد أى مفاوضات مستقبلية للحد من الأسلحة، بينما أدت العلاقات الباردة بين واشنطن وموسكو إلى إضعاف الآمال فى أن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من التفاوض على بديل لمعاهدة ستارت الجديدة، خاصة فى ضوء انتهاء المعاهدة الحالية فى فبراير 2026.

وتتزايد المخاوف من انتشار الأسلحة النووية على مستوى العالم، حيث أنتجت إيران مؤخرًا اليورانيوم المخصب شبه الأسلحة، وتعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برنامج بيونج يانج الموسع للأسلحة، وفق الصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى احتدام الجدل فى واشنطن حول فوائد السعى إلى اتفاقيات مستقبلية للحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا فى عالم تخلو فيه الترسانة النووية الصينية المتنامية من أى قيود ولا تُظهر بكين أى اهتمام بالتفاوض بشأن الضوابط.

والآن، فإنه حتى لو لم تنتهى معاهدة ستارت الجديدة بحلول عام 2026، فإن فرص موافقة الكونجرس الأمريكى على بديل لا يأخذ فى الاعتبار التقدم النووى الصينى، كما يقول ماثيو كرونيج، مدير المجلس الأطلسى للإستراتيجية والأمن.

فى الوقت الحالى، يقول المسئولون الأمريكيون إنهم واثقون من أن روسيا أنهت عام 2022 ضمن حدود المعاهدة، ولكن بمرور الوقت، خاصةً منذ أن تم إنهاء عمليات التفتيش لأول مرة بسبب جائحة كوفيد-19، فإن ثقة واشنطن فى التزام روسيا بوضع حد للرؤوس الحربية لا بد أن تتراجع.