العالم اليوم - فرضت نفسها.. ميلاد يوسف يطرح وجهة نظره حول الأعمال المشتركة

انتم الان تتابعون خبر فرضت نفسها.. ميلاد يوسف يطرح وجهة نظره حول الأعمال المشتركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 08:25 صباحاً - أكد الممثل السوري ميلاد يوسف، على أهمية الأعمال الفنية الدرامية المشتركة في الوطن العربي التي فرضت نفسها على أرض الواقع، معتبرا أن هذه الأعمال صورة صحية وتفتح آفاقاً جديدة لأن جمهورها أوسع وتصل إلى شريحة كبيرة من الشباب العربي.

وقال الممثل السوري ميلاد يوسف في حوار خاص بموقع "دوت الخليج إن الدراما العربية توسعت هذا العام وانتقلت من القصص الفردية نحو معالجة أوسع من خلال طرح مواضيع الصراعات في المجتمعات.

وقال يوسف إن الإعلان الترويجي "البوستر" الرسمي لشخصيّة "حمزة" الّذي نشره على صفحته الخاصة مؤخرا، يجسّد شخصيته ضمن أحداث المسلسل الرمضاني المُنتظر "العربجي" طيلة شهر رمضان المبارك.

وكشف الممثل الشاب لموقع "دوت الخليج " عن أحد أعماله الرمضانية، الذي سيحمل اسم "ليلة السقوط"، وهو عمل عربي مشترك سوري عراقي مصري ومن إخراج ناجي طعمة، يناقش مرحلة دخول داعش إلى الموصل العراقية عام 2018.

وتحدث يوسف عن المسلسل الرمضاني "العربجي":

لا ينتمي هذا المسلسل للبيئة الشامية إنما هو قصة من هذه البيئة قدم بشكل جديد وبقالب حديث.

في هذا المسلسل الديكور مختلف وغير تقليدي وكذلك الملابس والأزياء.

تم تصوير "العربجي" في الشام القديمة حيث تم إنشاء بناء مدينة كاملة له.

من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج غولدن لاين.

ماذا عن المنصات والتلفزيون؟

ووصف الممثل الشاب أن "المنصات حالة جديدة وخاصة وتهم شريحة واسعة من الشباب العربي كما يبقى للتلفزيون جمهوره.

وختم: "تعطي المنصات حرية أكبر في طرح الأفكار الجديدة وتتميز عن التلفزيون بالجرأة لأن هذا الأخير يتوجه إلى جمهور عائلي".