جيش الإحتلال يعلن العثور على طائرة مسيرة قرب الحدود مع لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 مارس 2023 08:12 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، العثور على طائرة من دون طيار قرب الحدود مع لبنان.

وأوضح الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: "خلال عمليات تمشيط في منطقة الحدود اللبنانية، في وقت سابق اليوم، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة في الأراضي الإسرائيلية".

يأتي ذلك في ذروة توتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء الماضي أنه قتل شخصا تسلل من جنوب لبنان وفجر عبوة ناسفة قرب مدينة حيفا (شمالا).

وقال البيان الذي نشره الجيش على تويتر وقتها: "في بداية الأسبوع، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو (شارع 65) مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة. وعملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه به في زرع العبوة".

وأضاف: "أثناء عمليات التمشيط وإغلاق الطرق، أوقفت سيارة في منطقة موشاف يعارا خلال توقيف السيارة، شكل الإرهابي المسلح خطرا على الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي الذين حيدوه وقتلوه".

وتابع البيان: "عثر بحوزة الإرهابي على أسلحة وأحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وأشياء أخرى. وتشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر".

وقال: "يظهر تحقيق أولي أن الإرهابي عبر على ما يبدو الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو أوقف الإرهابي سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا"، مشيرا إلى أن الحادث "يخضع لتحقيق موسع يجري فيه التحقيق في تورط منظمة حزب الله الإرهابية"، وفق نص البيان.

ويوم الاثنين الماضي، قرب مفرق مجيدو في مرج ابن عامر في الشمال، ما بين مدينتي أم الفحم والناصرة، انفجرت عبوة ناسفة.

وحظرت الرقابة الإسرائيلية النشر حول تفاصيل التفجير، وسمحت بنشر معلومات تقول إن الانفجار أصاب مركبة عربية يقودها شاب من بلدة سالم المجاورة، يدعى عمر شرف الدين (21 عاما) والذي أصيب بجروح وصفت بالخطيرة.

وتصاعدت الانتقادات في الإعلام العبري لتعتيم الحكومة والأجهزة الأمنية على الواقعة، وسط مطالب بالكشف عن حقيقة ما حدث.

وكالات