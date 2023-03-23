حالتا وفاة وعشرات المصابين عقب تفشى بكتيريا مرتبطة بـ العين فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لآخر تحديث من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، أصاب تفشى المرض 68 شخصًا فى 16 ولاية، وأن البكتيريا تسببت فى ما مجموعه 3 وفيات و8 حالات لأشخاص فقدوا بصرهم، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى أن 4 أشخاص خضعوا لعملية جراحية لإزالة مقلة العين بسبب العدوى.

وتم سحب قطرات العين من "EzriCare" و"Delsam Phama" المتسببة فى المرض فى فبراير الماضى، وتواصل السلطات الصحية تتبع العدوى أثناء التحقيق فى تفشى المرض.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء الأطباء والمرضى بالتوقف عن استخدام منتجات الدموع الاصطناعية من "EzriCare" أو "Delsam Pharma".