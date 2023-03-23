العالم اليوم - زلزال يضرب ولاية ملاطية وسط تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 06:22 صباحاً - ضرب زلزال بلغت قوتة 4.4 درجات على مقياس ريختر، منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية وسط تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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