العالم اليوم - بريطانيا.. المتهم بحرق رجل أمام مسجد مرتبط بهجوم آخر مماثل

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا.. المتهم بحرق رجل أمام مسجد مرتبط بهجوم آخر مماثل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 04:19 صباحاً - خلصت الشرطة البريطانية إلى أنّ المشتبه بإضرامه النار برجل مسن لدى خروجه من مسجد في بيرمنغهام (وسط)، مرتبط باعتداء مماثل وقع الشهر الماضي في لندن.

وكانت الشرطة ألقت القبض الثلاثاء على المشتبه به غداة اعتداء على رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما ويدعى "محمد رياض"، تعرّض للحرق وهو في طريق عودته إلى منزله من مسجد في بيرمنغهام.

وشاركت شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيق الذي قاد إلى توقيف المشتبه به.

وربطت الشرطة بين هذا الاعتداء وآخر وقع في حيّ إيلينغ بالعاصمة لندن في 27 فبراير وتمّ خلاله إضرام النيران بمسنّ يبلغ 82 عاماً خارج أحد المساجد.

والأربعاء قالت شرطة ويست ميدلاندز إنّه "تمّ القبض على الرجل للاشتباه بارتكابه محاولتي قتل".

وقال قائد الشرطة شون ويلسون "نحن نتفهّم تماماً الصدمة التي تردّد صداها في جميع أنحاء المنطقة بعد هذا الحادث".

وأضاف "على الرغم من توقيف رجل، ما زلنا يقظين ونحن نحضّ السكان المحليين على فعل الشيء نفسه".

وفي اعتداء بيرمنغهام، تم نقل الضحية إلى المستشفى للعلاج من حروق خطيرة لكنّها لا تهدّد حياته.

أمّا في الاعتداء السابق، فقد تحادث المشتبه به مع الضحية قبل أن يسكب عليه ما يُعتقد أنّه وقود ويضرم النار فيه، بحسب الشرطة.

وعولج الضحية من حروق شديدة في وجهه وذراعيه.