فرنسا تنتقد فعل وزير المالية الإسرائيلى بشأن حدود الأردن

جدة - نرمين السيد - ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير، فعل الوزير الإسرائيلى بأنه "فعل استفزازى جديد"، مؤكدًا تمسك فرنسا بحدود الأردن المعترف بها دوليا.

وقالت كلير - فى بيان أمس الأربعاء- إن فرنسا تؤكد تمسكها بحدود الأردن المعترف بها دوليا، كما تتمسك بحل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية"؛ تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها.

وكان استخدام وزير المالية الإسرائيلى اليمينى المتطرف خريطة لبلده تضم حدود المملكة الأردنية والأراضى الفلسطينية خلال حفل بباريس الأحد الماضى، قد أثار غضب عمان التى استدعت مساء الإثنين، السفير الإسرائيلى لديها احتجاجا على سلوك المسؤول الحكومى.

وحسب بيان صادر عن المملكة الأردنية، فقد تم "إبلاغ السفير بضرورة قيام حكومته باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل فى الحكومة الإسرائيلية".