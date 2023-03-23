اليونيسيف يستبعد انتهاء أزمة المياه فى دولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد حذر فيكتور تشينياما ممثل صندوق رعاية الطفولة لدى اليونيسيف لدى الصومال، من احتمال تعرض عشرات الآلاف من الصوماليين للموت من جراء استمرار موجة الجفاف هناك.

وأوضح تشينياما "أنه من المستبعد أن تنتهى أزمة المياه فى الصومال وأن سبب ذلك يرجع إلى استمرار عدم هطول أمطار منذ عدة مواسم وطول فترة الجفاف فى العديد من المناطق الصومالية، وإن ذلك من شأنه تعريض عشرات الآلاف من الأشخاص لخطر الموت من جراء الجفاف هناك".

وتابع: "الأمم المتحدة والحكومة الصومالية أصدرتا تقريرا جديدا أشار إلى احتمال أن تكون وفاة 43 ألف شخص فى الصومال كانت ناجمة عن الجفاف خلال العام الماضى، وأن نصف حالات هذه الوفاة كانت حالات وفيات بين الأطفال".

وأضاف: "إن التقديرات تشير إلى احتمال تعرض 25 ألف شخص آخرين للموت خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو من العام الحالى بسبب الجفاف".

ولكنه استدرك قائلا: "ومع ذلك، فإنه مازال هناك وقت لمحاولة إنقاذ أرواحهم إذا استمرت وكالات المعونة الإنسانية فى توفير مياه صالحة للشرب للمجتمعات التى تعانى من نقص مياه الشرب".



وأكد مسؤول صندوق اليونيسيف ضرورة بذل الكثير من الجهود لمساعدة العائلات الصومالية على زراعة محاصيل زراعية تلبى احتياجاتها من الغذاء، مشيرًا إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية وحماية الأطفال الصوماليين وتعليمهم أيضًا.