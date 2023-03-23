الناتو: على الغرب الاستعداد لدعم أوكرانيا فى حرب طويلة

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، من أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ليس لديه خطط فورية للسلام فى أوكرانيا، وبالتالى فإن الغرب بحاجة إلى الاستعداد لتزويد كييف بالمساعدات "الفتاكة" لفترة طويلة قادمة.





وأضاف ستولتنبرج - فى مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية - أن الرئيس الروسى يخوض "حرب استنزاف"، مؤكدا أنه يريد من أعضاء الناتو الموافقة على إنفاق 2% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع، كحد أدنى فى القمة المقبلة للحلف، فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأشار إلى أن القتال العنيف، الذى يتمركز حاليًا حول باخموت فى شرق أوكرانيا، يظهر التخطيط الروسى لمزيد من الحرب، منبها إلى أن روسيا تزيد الإنتاج الصناعى العسكرى.

وقال: يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول غربية أخرى أن تكون على استعداد لدعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وقطع الغيار على مدى فترة طويلة، فالحاجة ستستمر، لأن هذه حرب استنزاف، وهذا يتعلق بالقدرة الصناعية على استدامة الدعم".

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبى على تزويد أوكرانيا بمليون طلقة من القذائف، تكفى لمدة ستة أشهر أو نحو ذلك.