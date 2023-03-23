الناتو: على الغرب الاستعداد لدعم أوكرانيا فى حرب طويلة

وأضاف ستولتنبرج - فى مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية - أن الرئيس الروسى يخوض "حرب استنزاف"، مؤكدا أنه يريد من أعضاء الناتو الموافقة على إنفاق 2% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع، كحد أدنى فى القمة المقبلة للحلف، فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وأشار إلى أن القتال العنيف، الذى يتمركز حاليًا حول باخموت فى شرق أوكرانيا، يظهر التخطيط الروسى لمزيد من الحرب، منبها إلى أن روسيا تزيد الإنتاج الصناعى العسكرى.
وقال: يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول غربية أخرى أن تكون على استعداد لدعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وقطع الغيار على مدى فترة طويلة، فالحاجة ستستمر، لأن هذه حرب استنزاف، وهذا يتعلق بالقدرة الصناعية على استدامة الدعم".
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبى على تزويد أوكرانيا بمليون طلقة من القذائف، تكفى لمدة ستة أشهر أو نحو ذلك.
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