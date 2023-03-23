العالم اليوم - البنك الدولي: 411 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مارس 2023 12:22 صباحاً - قدر تقرير للبنك الدولي تكلفة تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها من الحرب بمبلغ 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة أنقاض الحرب وحدها تصل إلى 5 مليارات دولار.

يقدم التقرير نظرة شاملة ومفصلة عن كثب لبعض الخسائر في الحرب في أوكرانيا، أبرزها: تأكد مقتل ما لا يقل عن 9655 مدنياً، من بينهم 465 طفلا.

تضرر ما يقرب من مليوني منزل.

تضرر أكثر من مؤسسة من كل خمس مؤسسات للصحة العامة.

كذلك تضرر أو سلب 650 سيارة إسعاف. إجمالاً، حدد البنك الدولي 135 مليار دولار كضرر مباشر للمباني والبنية التحتية حتى الآن، دون احتساب الأضرار الاقتصادية الأوسع. قالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، للصحفيين، إن الضرر كان سيكون أسوأ لولا الدفاع القوي للقوات الأوكرانية. وأضافت أن أسوأ الأضرار اقتصرت على مناطق خط المواجهة في دونيتسك وخاركيف ولوغانسك وخيرسون. تقديرات البنك الدولي قال البنك الدولي، إن الحرب الأوكرانية قضت على 15 عامًا من التقدم الاقتصادي في البلاد، ما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 29 بالمائة ودفع 1.7 مليون أوكراني إلى الفقر.

تم إجراء التقييم من قبل حكومة أوكرانيا ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة.

وتهدف النتائج إلى توجيه التخطيط للتمويل وتنفيذ جهود التعافي المستمرة في أوكرانيا.

شهد قطاع الطاقة الأوكراني أكبر معدل في الأضرار مؤخرًا، نتيجة الضربات الروسية التي تستهدف الشبكة الكهربائية ومراكز الطاقة الأخرى خلال فصل الشتاء.

قال البنك الدولي إن إجمالي الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة الآن أكبر بخمس مرات مما كانت عليه في الصيف الماضي.

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