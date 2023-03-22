العالم اليوم - رحيل فيريرا.. من يخلف "البروفيسور" في قيادة الزمالك؟

انتم الان تتابعون خبر رحيل فيريرا.. من يخلف "البروفيسور" في قيادة الزمالك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 10:20 مساءً - رحل المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن تدريب الزمالك المصري بعد إنهاء التعاقد بالتراضي مع النادي الأبيض عقب سلسلة من النتائج السلبية محليا وقاريا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي يقضي عقوبة السجن لمدة شهر قد أقال فيريرا قبل أسابيع قليلة قبل أن يعيده مجددا لمنصبه بعد أيام قليلة ليستمر حتى خروج الزمالك رسميا من دوري أبطال أفريقيا.

الأبيض غادر البطولة الأفريقية من مرحلة المجموعات بعد الخسارة ذهابا وإيابا من شباب بلوزداد الجزائري، والتعادل مع المريخ خارج الديار والخسارة من الترجي في تونس ثم الفوز عليه في مصر.

الموقع الرسمي لنادي الزمالك أكد أن فيريرا الملقب بين جماهير الفريق الأبيض بـ"البروفيسور" تنازل عن قيمة الشرط الجزائي البالغة 320 ألف دولار بالإضافة إلى مكافأة الفوز بالدوري المصري الموسم الماضي والبالغة 200 ألف دولار.

بديل فيريرا