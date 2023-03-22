الملك: الأردن يقف شامخاً بهامات شعبه وجيشه مدافعاً عن حدوده وسيادته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 مارس 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، أن الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه العربي المصطفوي، مدافعا عن حدوده وسيادته.
وقال في تغريدة له اليوم الثلاثاء: “يقف الأردن شامخا بهامات شعبه وجيشه العربي المصطفوي، مدافعا عن حدوده وسيادته، وسيظل يوم الكرامة خالدا مجيدا في ذاكرتنا الوطنية وصفحة مشرفة في تاريخنا العربي. رحم الله شهداءنا. حفظ الله الأردن”.
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