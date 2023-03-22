عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق بأحد المصانع فى ولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق بأحد المصانع فى ولاية تكساس الأمريكية، منذ قليل، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - اندلع حريق بأحد المصانع فى ولاية تكساس الأمريكية، منذ قليل، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية. وجاء عبر الحساب الرسمى لـ «القاهرة الإخبارية» منذ قليل: "اندلاع حريق بأحد المصانع فى ولاية تكساس بأمريكا".

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