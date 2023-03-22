العالم اليوم - الدولار يتراجع بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مارس 2023 09:22 مساءً - انخفض الدولار، الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة إضافية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بنهاية عام 2023.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.465 بالمئة إلى 102.680، مع ارتفاع اليورو 0.62 بالمئة إلى 1.0834 دولار.

كما هبط الين الياباني بنسبة 0.43 بالمئة مقابل الدولار عند 131.88 ين للدولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2288 دولار في آخر التعاملات بارتفاع 0.57 بالمئة خلال اليوم.