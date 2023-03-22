الرئيس البيلاروسي يعلن إمداد موسكو لبلاده بقذائف يورانيوم مشع.. في هذه الحالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 08:23 مساءً - أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا سوف تمد بلاده بقذائف تحتوي على يورانيوم مشع حال إمداد بريطانيا لأوكرانيا بقذائف اليورانيوم.

وقال لوكاشينكو، خلال تصريحات له اليوم الأربعاء: ”إذا ما زودوهم بقذائف محشوة باليورانيوم المنضب فإن روسيا لن تتأخر في تزويدنا بذخيرة محشوة بيورانيوم حقيقي. فإذا كانوا هم مجانين، سيدفعون هذه العملية إلى الأمام، وهذا هو الأسوأ والأخطر، لذلك لا بد من التنحي قليلا بعيدا عن الجنون.. وبعد ذلك، وبمجرد أن تنفجر هذه الذخيرة، وإذا ما انفجرت في أي من مواقع القوات الروسية، سترون أن الرد الروسي سيكون رهيبا، سيكون ذلك درسا لكوكب الأرض برمته”.

وأشار إلى أن روسيا لا تمتلك يورانيوم منضب فقط، قائلا :"وأنتم تعرفون هذا جيدا، لهذا أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير التوجه، والعمل باتجاه النهج الذي تحدث عنه الزعيمان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بشأن التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، والصين إحدى القوى العظمى، ويتفق الكثيرون مع هذا النهج".