«القاهرة الإخبارية»: إعصار «قنبلة» يضرب شمال كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الأمطار الغزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 80 ميلا فى الساعة، ضربت مقاطعة سان ماتيو بجنوب سان فرانسيسكو، وأدى إلى وفاة شخص على الأقل.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد فى بيان، إن الإعصار سوف يضعف تدريجيا، اليوم الأربعاء، ولكن الحواف الخارجية للإعصار ستجتاح الجنوب الغربى إلى جبال روكى.

وتأجلت رحلات جوية فى مطار سان فرانسيسكو الدولى، فى وقت مبكر من، اليوم الأربعاء.

وظلت الكهرباء منقطعة عن نحو 137 ألف منزل وشركة فى الولاية، حتى الثالثة فجرا بالتوقيت المحلى، بحسب الموقع الإلكترونى "باور أوتدج" الأمريكى، الذى يرصد انقطاع الكهرباء، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.