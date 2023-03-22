جدة - نرمين السيد - رحب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدى، بالاتفاق بين الأطراف اليمنية، بشأن الإفراج عن الأسرى والمختطفين، معتبراً إياها خطوة إيجابية لبناء الثقة، ومُتمنياً أن يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى فى القريب.





وأعرب رشدى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، عن التطلع لأن تنتهى معاناة جميع الأسرى والمختطفين قريبا، وأن يكون ذلك الاتفاق مقدمة لتحسين الظروف الإنسانية فى اليمن بعد طول المعاناة التى سببتها الحرب للملايين فى كافة أنحاء البلاد. واعتبر رشدى أن شهر رمضان المبارك يُمثل مناسبة لإعلاء قيم التسامح والسلام، مُتمنياً الإقدام على مبادرات لإطلاق سراح المزيد من الأسرى، والعمل بشكل جاد على صعيد تخفيف المصاعب الإنسانية التى يواجهها السكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية ترحب بالاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمختطفين فى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.