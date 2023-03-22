قتلى جرّاء زلزال في أفغانستان وباكستان
لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم اليوم الأربعاء، في أفغانستان وباكستان جراء الزلزال القوي والذي شعر به السكان على بعد آلاف الكيلومترات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، القول: إنه حُدّد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6,5 درجات، في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من بلدة جرم الحدودية مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومتراً.
وضرب الزلزال قرابة الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت كابول واستمر لأكثر من 30 ثانية، وشعر به السكان من وسط آسيا إلى نيودلهي بالهند، على بعد أكثر من ألفي كلم.
وتتعرض المنطقة بشكل متكرر للزلزال خاصة في منطقة هندوكوش الجبلية الواقعة بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
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