عودة الرئيس الصينى إلى بكين بعد زيارته لـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الأربعاء، أن الوفد المرافق للرئيس الصينى؛ بمن فيهم، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى، تساى تشى، وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى، تشين جانج، قد عادوا إلى بكين برفقة الرئيس.
جدير بالذكر أن الرئيس الصينى قام بزيارة رسمية لروسيا، التقى خلالها نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وهى الزيارة التى وصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمترى بيسكوف بـ"المهمة".
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