الصفدي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي لن تؤثر علينا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 مارس 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن التصريحات العنصرية الاستفزازية من قبل وزير المالية الاسرائيلي هي تصريحات ومواقف تحريضية تعكس فكر اقصائي متطرف، وتواصلنا مع المجتمع الدولي لابراز هذه التصريحات المتطرفة والتي ندينها ونستنكرها بشدة.

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