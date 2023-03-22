الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 مارس 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان توترًا شديدًا عقب محاولة الجيش الإسرائيلي خرق الخط الأزرق في تلك المنطقة.

وذكر مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، أن فريقًا من ضباط اليونيفيل قام على متن طوافة بتفقد المنطقة انطلاقًا من محور حولا، العديسة، الغجر ،تلال سدانة، وصولاً حتى بركة النقار والمرتفعات الغربية لجبل الشيخ خراج بلدة شبعا.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي، واصل تسيير دورياته على طول الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل، انطلاقًا من محور تلة العديسة وحتى تلة الكنايات مقابل سهل مرجعيون، وتلة الشعيري خراج بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.بينما يقوم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بدوريات لرصد هذه التحركات تحسبا لأي طارئ.

--(بترا)

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